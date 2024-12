Élection des vice-présidents : Takku Wallu dénonce un accaparement de ses droits et accuse le président de l’Assemblée nationale.

Me Aïssata Tall Sall est dans tous ses états, de même que la coalition Takku Wallu. En effet, la présidente du groupe parlementaire Takku Wall accuse le président nouvellement élu, El Malick Ndiaye, et dénonce « un accaparement des droits de vote » de la coalition de l’opposition. Me Aïssata Tall Sall estime que « c’est une violation de confisquer le poste de vice-président qui devait revenir », estime-t-elle, à Farba Ngom. « Le président a décidé de donner cela à Pastef. Nous ne rejetons pas la parité. C’est eux, par contre, qui l’ont rejeté. Mais nous comptons Ester en justice pour que le droit soit dit », a indiqué Me Aïssata Tall Sall. Il faut noter que la 15e législature est en train de procéder au vote du bureau de l’Assemblée nationale.