Élection de délégués du personnel à l’Agence régionale (ARD) de Kolda : Mouhamadou Kandé rempile pour un nouveau mandat de trois ans.

L’Agence régionale de développement (ARD) de Kolda a procédé à l’élection des délégués de son personnel ce jeudi 27 février sous la supervision de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Trois candidats étaient en lice pour le poste de délégué général, mais au finish un des candidats s'est désisté laissant libre cours aux deux autres, à savoir Moustapha Kane et Mouhamadou Kandé (candidat sortant), qui en sortira vainqueur. Mouhamadou Kandé remportera cette nouvelle élection par 9 voix contre 3 pour M. Kane sur16 électeurs. Il faut retenir qu’il y a eu un bulletin nul et 3 absents et 13 voix valablement exprimées.



Babacar Sy, inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Kolda, superviseur de l’élection, d’avancer : « comme toutes les élections naturellement, il y a toujours au début des problèmes d’ordre factuels et juridiques à régler. Mais au finish ils se sont réunis autour de l’essentiel et l’élection a eu lieu. Et le candidat sortant Mouhamadou Kandé a été réélu pour trois ans ».



Malgré quelques difficultés administratives évoquées par certains candidats, l’inspecteur du travail y a apporté des réponses claires par rapport au droit du travail.



Mouhamadou Kandé, réélu au poste de délégué du personnel, s'est prononcé en ces termes : « Je suis le nouveau délégué du personnel de l’Agence régionale (ARD). Avant tout d’abord je remercie le bon DIEU de m’avoir donné la santé pour pouvoir assister à cette élection. Je remercie vivement les agents de l’ARD qui m’ont renouvelé leur confiance, car ils savent que j’ai toujours joué mon rôle en les défendant. Et ce, malgré toutes les tentatives de corruption et de détournement de conscience, les agents sont restés eux-mêmes en votant pour moi. Je peux dire que l’élection s’est bien déroulée. Nous avions noté quelques irrégularités d’ordre administratif, mais l’inspecteur y a apporté des éclaircissements. J’occupe ce poste depuis avril 2012... »



Dans sa mission, Mouhamadou Kandé ne compte pas baisser les bras un seul instant pour l’intérêt des travailleurs de l’agence. « Et pour ne pas les décevoir dans ma mission, je vais tout faire pour atteindre les 100%... »