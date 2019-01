Election Présidentielle : LD/Debout, considère la liste des candidats comme la plus grande farce de l’histoire politique et électorale du Sénégal

La LD – Debout, considère que la liste des candidats devant prendre part au premier tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019 publiée par le Conseil Constitutionnel est la plus grande farce de l’histoire politique et électorale du Sénégal. Dans une note rendue publique, le Secrétariat Exécutif National de la LD Debout d’ajouter que cette décision du Conseil constitutionnel, en plus de son manque de consistance juridique, et tout simplement de bon sens, traduit un manque notoire de respect et de considération à l’intelligence des sénégalaises et des sénégalais. D’ailleurs ajoute la même source, compte non tenu de ses options économiques catastrophiques pour le présent et l’avenir du pays, « Macky Sall vient de faire, en matière de gouvernance démocratique, pire que Senghor, moins que Diouf et en deçà de Wade. Son comportement violent et dictatorial est indigne des valeurs de la République construites de hautes luttes et des acquis démocratiques obtenus par de lourds sacrifices ».

De par son comportement et des actes qu’il a posés dans le pilotage du processus électoral, accuse la LD Debout, il vient de semer les germes de lendemains sombres pour le Sénégal et sa démocratie, pourtant avant lui admirée partout en Afrique et à travers le monde et l’invite à en assumer maintenant l’entière responsabilité, et toutes les conséquences qui en découleront.

Pour finir, le Secrétariat Exécutif National de noter que cette dernière forfaiture d’une longue série oblige d’appeler et d’interpeller, publiquement et solennellement, tous les chefs religieux à mesurer, en toute connaissance de cause, la gravité de la situation que traverse le pays, et d’en assumer leurs parts de responsabilités. Mais aussi appelle le peuple Sénégalais, les acteurs politiques notamment, mais aussi la société civile et surtout à tous les citoyens à la résistance.