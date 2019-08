El hadji Omar Youm : « Il faut continuer à mettre la pression sur le contrôle routier car, c'est la seule alternative pour diminuer les accidents »

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service des usagers de l'autoroute à péage Ila Touba, Aibd-Mbour, Aibd-Thiès, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Omar Youm vient de lancer la carte « Xéweul » à péage automatique. C'était en présence, de l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, Zhang Xun, du directeur Général de l'Agéroute, Ibrahima Ndiaye et du maire de ville de Thiès, Talla Sylla. Le système de la carte « Xéweul » est affilié au numéro de la plaque d'immatriculation et le client peut à tout moment consulter, sans frais, son solde et l'historique de ses transactions affichés sur le On Board Unit (Obu). Cependant, depuis, un certain temps, il y a eu une recrudescence des accidents au niveau l'autoroute à péage. Le ministre, Omar Youm en a profité pour inviter les usagers au respect du code la route. Aussi, estime-t-il, qu'il est impératif d'insister sur la sanction contre certaines infractions routières. « Il y a deux mois, les accident avaient considérablement diminués. Mais depuis qu'on a un peu baisser les bras, il y a eu une recrudescence des accidents. Je lance un appel au ministre de l'Intérieur, à l'Armée, au Gouvernement, à l'administration en général à continuer à mettre la pression sur le contrôle routier car, c'est la seule alternative pour diminuer les accidents de la circulation ».