El Hadj Dia à Keur Sakoura : « Il ne s’agira pas de gagner, mais de gagner avec la manière »

Après Guinaw Rails, Lansar Nord, Lansar Sud, les deux candidats communal et départemental de Benno Bokk Yakaar et leur Directeur de campagne commun étaient à Sakoura. El Hadj Dia qui poursuit son agenda par des séries de meetings et de visites de proximité, avait de la compagnie.



Omar Sow, DG de ODIS était aussi venu prêter main forte à la « team marron- beige », tout comme les leaders Cheikh Sadio Ndiaye et Abdou Bâ. Devant une énorme foule, l’ambassadeur itinérant saluera les soutiens du Dg de la Lonase, Lat Diop et de Thérèse Faye, Dg de Fongip pour les financements accordés aux femmes et Ousseynou Ngom, Dage du ministère de la Santé...