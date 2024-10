Education / Rentrée scolaire: les enseignants reprennent les salles de classes

Fini les vacances ! C'est la reprise pour le personnel enseignant et administratif, ce jeudi 3 octobre 2024 à 8 heures,selon le décret signé par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye n°2024-2069 relatif aux trimestres et à la durée des congés et vacances dans les écoles, établissements et Daara pour l'année scolaire 2024-2025. Ainsi l'année scolaire démarre le jeudi 03 octobre 2024 à 8 heures et se termine le jeudi 31 juillet 2025 à 18 heures. Les élèves feront leur rentrée le lundi 7 octobre 2024 à 8 heures.



Le document informe que les vacances du premier trimestre sont prévues du samedi 21 décembre à 12h au jeudi 2 janvier à 8 heures. Concernant les vacances du 2e trimestre, elles démarrent du mercredi 26 mars 2025 à 18 heures au jeudi 10 avril 2025 à 8 heures et enfin les Grandes vacances débutent le jeudi 31 juillet 2025.



Pour ce qui est du calendrier des examens scolaires, il est fixé par le ministre de l'Education Nationale, renseigne le décret signé le 18 septembre par le président de la République.