Éducation : Les élèves de l’école « Arcobaléno » revisitent la civilisation africaine.

Afin de contribuer à une nouvelle lecture et une connaissance approfondie de l’histoire de certains royaumes du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest à travers les valeurs léguées par ces grands héros, les élèves de l’école « Arcobaléno » ont réalisé de belles prestations à l’occasion de leur journée « Afrique et Civilisation ».



Dans un contexte marqué par une nouvelle écriture de l’histoire où chaque nation et chaque peuple devra apporter sa pierre à l’édifice, cette journée permettra aux apprenants de montrer l’apport de nos anciens héros aux nouveaux contemporains.



En ce sens, parents d’élèves, invités et encadreurs, tous séduits par ces belles présentations de leurs jeunes progénitures, n'ont pu s'empecher de manifester leurs émotions.