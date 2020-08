Éducation : Le président Macky Sall met 2 milliards de plus et triple l’appui des établissements privés d’enseignement.

Ce vendredi 7 août 2020, le ministre de l’éducation nationale, Mamadou Talla, a reçu le collectif des déclarants responsables des établissements privés d’enseignement impactés par le Coronavirus.



Cette rencontre fait suite à un plaidoyer que le MEN a fait auprès du Président Macky Sall pour accompagner les écoles privées dans le cadre du programme gouvernemental de résilience contre la Covid-19.



Très sensible à la préoccupation des acteurs du secteur privé, particulièrement dans le domaine de l’éducation, visiblement affectés par la Covid-19, le Chef de l’État a encore décidé de leur octroyer à nouveau une enveloppe supplémentaire de deux (2) milliards FCFA.



Ce qui porte l’appui global à 4,9 milliards FCFA. Et ce n’est pas tout, le Président Macky Sall est dans les dispositions de revoir à la hausse la subvention annuelle d’un milliard deux cent quatre-vingt-dix millions de francs (1.290.000 000 Frs) aux établissements privés reconnus. Une enveloppe spécialement mobilisée plus tôt cette année.



Mamadou Talla a, à cet effet, échangé avec eux sur la volonté du président Sall de développer le secteur de l’éducation avec tous les partenaires sans exclusion. Il les a invités à créer la synergie nécessaire pour qu’on réussisse avec brio les examens de fin d’année et la prochaine rentrée scolaire.