Edouard Mendy : « Je suis convaincu à 100% que le Sénégal peut gagner la CAN »

Interpellé par un confrère Français lors de la cérémonie des trophées UNFP 2019, Édouard Mendy, le gardien de Reims a évoqué la CAN prévue dans près d’un mois : « Ça ne sera pas facile, mais je suis convaincu à 100% que le Sénégal peut gagner la CAN 2019. »

L’international sénégalais est également revenu sur sa relation avec Tony Sylva, ancien international et actuel préparateur des gardiens de l’équipe nationale du Sénégal.

Précisant que Tony fait partie des gardiens qui ont marqué l’histoire du football Sénégalais et qu’il espérait réaliser une carrière similaire à la sienne. En outre, Mendy a terminé en évoquant sa belle saison avec Reims « C’est une très belle saison. Un gardien doit être un meneur d’homme, c’est ce que j’essaie de faire. »