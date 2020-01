Écosystème immobilier et dynamique infrastructurelle : La CDC se découvre...

Étant consciente de l’importance accordée par l’Etat pour la promotion des pôles urbains, de la réforme foncière ainsi que de la restructuration urbaine, la Caisse de dépôts et consignations reste déterminée à répondre aux besoins de l’Etat. Ce vendredi, le directeur général de la CDC s’est exprimé devant les différents acteurs de l’écosystème immobilier pour décliner d’une part les réalisations de son institution, et d’autre part manifester la franche collaboration qu’elle compte instaurer avec les filiales. Cela passera nécessaire par cette vision que le directeur général manifeste à travers une « stratégie nouvelle initiée depuis 2019 et qui fait montre d’une modernisation et d’une institution forte au service de l’investissement institutionnel aux cotés de l’état. En ce qui concerne la mise sur pied de certains projets, la caisse de dépôts et consignations notera entre autres, la réalisation d’un ambitieux programme de 4.450 habitations sociales à Bambilor dans la banlieue de Dakar, la réalisation de la première centrale solaire de l’Afrique de l’Ouest à Bokhol, la construction d’une Tour iconique aux standards internationaux au niveau des Mamelles etc… Le Directeur général de la CDC a salué cette franche collaboration de sa filiale à l’instar de CACO S.A, qui a été lancée en Janvier 2019 et qui est un bureau d’études spécialisé dans l’immobilier. Avec cette présence de plusieurs acteurs et professionnels de l’immobilier, le Directeur de la caisse de dépôts et de consignation, Cheikh Ahmed Tidiane Ba a présenté le nouveau membre de la CDC qu’est la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS) et dont les activités sont officiellement lancées.