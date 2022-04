Économie : Renchérissement des matériaux de construction au mois de mars 2022 (Ansd)

Le coût des constructions a connu une tendance haussière ces derniers temps. Les prix des matériaux de construction ont évolué de 1,2% en mars 2022, comparativement au mois précédent. Cette évolution résulterait du relèvement des prix de toutes les composantes, notamment ceux des matériaux de base et de menuiserie. C’est ce qui est apparu dans la note flash qui porte sur l’Indice mensuel des prix des matériaux de construction (Imc) mars 2022. En variation annuelle, ils ont progressé de 8,7%. Les matériaux de base se sont renchéris de 1,5% au cours du mois sous revue, sous l’effet de l’augmentation des prix du fer à béton (+2,7%) et du ciment ordinaire (+1,7%). En comparaison avec la période correspondante en 2021, ils ont connu une hausse de 6,9%’’.



Dans cette note parcourue par Dakaractu, que l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a mise à la disposition des utilisateurs, il est apparu que les prix des matériaux de menuiserie n’ont pas été en reste. Ils ont ‘’été majorés de 1% comparés au mois précédent, suite à la hausse des prix des articles métalliques (+1,2%), en bois (+1,1%) et en aluminium (+0,5%). En variation annuelle, ils ont augmenté de 14,2%. Les prix des matériaux pour travaux d’électricité se sont bonifiés de 1,0%, sous l’effet du renchérissement des câbles Vgv (+2,2%). En comparaison au mois de mars 2021, ils se sont accrus de 12,7%. L’augmentation des prix des peintures (+1,0%) est en liaison essentiellement avec celle des prix des peintures à huile (+2,1%) et à eau (+0,7%). En variation annuelle, les prix se sont appréciés de 5,4%’’, renseigne ladite note.



Relativement à l’accroissement des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols (+0,7%), il est indiqué qu’il résulte de celui des prix des carreaux pour mur (+0,9%) et pour sol (+0,6%). En comparaison à la période correspondante en 2021, ils se sont accrus de 11,4%. Les prix des matériaux de plomberie et sanitaire se sont appréciés de 0,2% en rythme mensuel. Cette évolution provient principalement de la progression des prix du matériel de plomberie pour cuisine (+0,9%), des appareils sanitaires pour salle de bain et W-C (+0,2%), ainsi que des tuyaux en plastique (+0,2%). En variation annuelle, les prix ont progressé de 12,6%. Les prix des matériaux d’étanchéité ont connu une hausse de 0,1%, suite à celle des prix des pax aluminium (+0,5%). Comparés à leur niveau en mars 2021, ils se sont renchéris de 8,5%’’.