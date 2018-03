EXCLUSIF/ DEUX GROSSES MESURES DU KHALIFE DES MOURIDES : Mutualisation de 124.000 Ndongos daaras...et soutien financier de 25 millions aux dialysés de Fawzeini

Jeudi sera un moment important de l'histoire de Touba et dans le vie des talibés communément appelés '' Ndongos daaras. '' Ils sont 124.000 bouts de bois, conformément aux chiffres officiels, à fréquenter les écoles coraniques de quartier. La réalité du terrain montre qu'ils sont en permanence confrontés à des problèmes de santé et que beaucoup d'entre eux passent une enfance difficile et parsemé d'embûches.



Dans sa dynamique de venir en aide aux daaras, aux familles et à leur progéniture, le Khalife Général des Mourides a ainsi décidé de verser une somme de 124 millions de francs pour les besoins de la mutualisation de ces enfants, à raison de 1000 francs pour chacun d'entre eux. Cette grosse somme permettra à la mutuelle choisie de prendre en charge les problèmes de santé de ce beau monde aux frais exclusifs de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Tout se fera naturellement sous la supervision de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, son porte-parole.



Autre grosse mesure prise par le Patriarche de Porokhane et toujours sous la conduite de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre : la mise à la disposition de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba d'une somme de 25 millions de francs exclusivement destinés aux personnes sous dialyse, l'hôpital ayant été récemment confronté à des problèmes de machines et de lits. Une situation qui avait fini de poser d'énormes problèmes aux malades et à la structure elle-même.



En somme, c'est la rondelette somme de 149 millions de francs qui sera dégagée par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Dakaractu reviendra sur les contours de la cérémonie solennelle qui se prépare déjà...