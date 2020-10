ENTRETIEN (2ème Partie) - Eva Marie Coll Seck sur la transparence dans le secteur extractif : « Parfois, il y a un décalage entre la réforme, c'est-à-dire la loi ou le décret, et la réalité sur le terrain »

Pour plus de transparence dans les industries extractives, la présidente du Comité National ITIE a invité le gouvernement à prendre le taureau par les cornes, en mettant en œuvre les réformes existantes. Car, « il y a un grand enjeu, qui est celui de la mise en œuvre de toutes les réformes », estime Eva Marie Coll Seck, qui est d’avis que les prochains mois seront décisifs.

Tout en regrettant qu'il y ait parfois « un décalage entre la réforme et la réalité sur le terrain » elle a salué tout de même « d'importantes avancées ». « Nous sommes là pour tirer la sonnette d’alarme sur la transparence et il faut que tout se fasse d’une manière claire », a-t-elle dit. L’ancienne ministre de la Santé s'exprimait dans un entretien avec Dakaractu après avoir rencontré en audience le président de la République, Macky Sall, ainsi que plusieurs ministres...