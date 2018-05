EN DIRECT DE THIÈS : Idrissa Seck présente ses excuses à la communauté musulmane

Face à la presse à Thiès au moment où ces lignes sont écrites, le président du parti Rewmi Idrissa Seck a présenté ses excuses à la communauté musulmane en ces termes : « des gens malintentionnés ont repris des propos que je n’ai jamais tenus pour dire que j’ai dit telle ou telle chose sur la religion musulmane et sur le Prophète Mouhamed. Je viens en humble musulman présenter mes excuses à chaque musulman à qui on a essayé de me mettre en mal pour ternir mon image. Je demande pardon à toute la communauté musulmane. Je suis un disciple de Serigne Touba, alors je ne vais pas dire des choses sur celui que vénère mon marabout Cheikhoul Khadim... »