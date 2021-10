ÉDUCATION : le Ministère de la santé au chevet des enfants souffrant d'une déficience intellectuelle.

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale et L’Association Sénégalaise pour la protection Des Enfants Déficients Mentaux (ASEDEME) ont signé un accord de partenariat ce vendredi 1er octobre, dans le but de favoriser l’éducation et l’épanouissement de cette jeunesse vulnérable.



En effet, l’événement a coïncidé avec la rentrée des classes de l'école Aminata Mbaye, abritant ces enfants souffrant d'une déficience intellectuelle.



Ce partenariat a été acté ce matin et permettait à l’établissement de bénéficier d’un renforcement de personnel qualifié, d’une prise en charge médicale des enfants, de leur formation, ainsi que celle des jeunes scolarisés, tel que le chef de l’État l’a indiqué dans le programme d’éducation. « Le Président Macky Sall m’a instruit de venir vous rencontrer, de signer une convention avec l’Asedeme et de ne ménager aucun effort pour mettre à la disposition de votre mission les moyens en terme de ressources humaines mais aussi les accompagnements de tout ordre nécessaire pour vous permettre de conduire votre mission dans les meilleures conditions », a précisé Abdoulaye Diouf Sarr dans son discours.