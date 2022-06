ÉDUCATION : Le collectif des enseignants contractuels du Sénégal (CODECS) dénonce et menace « les annonces du gouvernement qui ne sont que poudre aux yeux… »

Après les efforts consentis par le gouvernement pour rectifier les erreurs qu’ils avaient commises lors des accords entre l’État et les enseignants, le collectif des enseignants contractuels du Sénégal (CODECS) a annoncé dans son communiqué du 07/06/2022 son mécontentement et exhorte le gouvernement à régler la question des contractuels. En effet, le collectif (CODECS) estime que l’initiative du gouvernement qui prétend améliorer les conditions de vie des enseignants « n’est que de la poudre aux yeux »



Selon ledit communiqué, « lors de la rencontre du lundi 30 mai, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo avance l'argument selon lequel, les calculs faits lors des négociations comportaient des erreurs, qu'il reconnaît et compte rectifier... »



Face à cette situation, le collectif des enseignants contractuels du Sénégal exige du gouvernement « qui avait maintenu le flou sur le tableau servant de référentiel, les paiements sans délai, des reliquats du salaire du mois de mai 2022, pour les PC qui devraient percevoir le minima indiqué sur le tableau des accords. Puisque les PC sont assimilés à leurs corps d'accueil. Par ailleurs, percevoir une émission spéciale à l'image des autres, du différentiel entre le minima et les 30.000 frs reçus comme augmentation, indiqué dans une rubrique sur leurs bulletins de salaire. »



Ainsi pour manifester leur mécontentement social suite aux différentes négociations entre le gouvernement et les syndicats pour la revalorisation des salaires des enseignants, le collectif compte tenir une conférence de presse dans les jours à venir...