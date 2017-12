E-commerce: Alioune Sarr appelle le privé à être un acteur sur ce levier du plan Sénégal émergent

Les années qui viennent seront des années décisives pour le E-commerce au Sénégal. Le ministre du commerce appelle d'ores et déjà le secteur privé à être un acteur sur l'un des leviers du plan Sénégal émergent.

Alioune Sarr qui évaluait les conclusions tirées de la conférence ministérielle de l'OMC tenue en Argentine, est revenu sur l'un des sujets phares de la MC11. Le facilitateur estime que les 164 membres ont montré un attachement fort au système multilatéral. Plus de cinquante pays comme celui du Japon ont pris des mesures financières pour accompagner le E-commerce.

Un texte a été adopté avec la décision de démarrer un programme de travail. Le ministre du commerce de l'industrie et du secteur informel, dans cet entretien accordé à Dakaractu revient sur le bilan et les perspectives de cette conférence mondiale sur le commerce multilatéral.