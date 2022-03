Dubaï Expo 2020 : Le Sénégal a dépassé les 10.000 visiteurs par jour au cours des 6 mois du rendez-vous économique.

Son ambition, c’est d’être une rampe de lancement pour de nouvelles visions du monde et de l’avenir axées sur l’innovation, le partage des connaissances et le développement durable. L’Exposition Universelle de Dubaï qui, en réalité, accueille 25 millions de visites, dont 80% de visiteurs grand public avec les participations officielles de 192 pays, est un rendez-vous économique qui n’a jamais autant regroupé de nations durant les précédentes éditions.



Pour le Sénégal, les visites se faisaient par milliers, par jour. Mais l’aspect touristique est l’un des facteurs non négligeables que le commissaire général de l’Expo Dubaï pour le compte du Sénégal, le Dr Malick Diop, a bien noté : « La relance touristique post-covid-19 va être importante avec ces nombreuses visites depuis 6 mois, pour le compte du Sénégal », souligne le directeur général de l’Asepex se réjouissant des visites qui ont dépassé largement les 10.000/jour.



Aussi, au terme de cette exposition, les échanges avec les partenaires économiques vont être bénéfiques pour les entreprises sénégalaises venant de tous les secteurs d’activités qui seront évidemment mis en relation avec le monde entier en matière d’investissements ou encore d’exportations.



C’est pourquoi, il y a eu des thématiques avec en moyenne une cinquantaine d’entreprises dans différents domaines, notamment la pêche, l’agriculture, les TIC et les services, les mines et le gaz, l’artisanat, le textile, l’économie maritime etc...



Le commissaire général espérant des lendemains fructueux après ces six mois d’échanges avec les partenaires institutionnels et économiques, se réjouit de la présence d’entreprises comme Damac qui fait partie des plus grandes entreprises de construction de Dubaï et présente au Sénégal et qui s’est impliquée notamment dans le projet des 100.000 logements.



« Nous sommes optimistes que les impacts économiques se feront sentir après l’Expo », confie le Dr Malick Diop.