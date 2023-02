Dubaï / 6ème édition du SHARAH INVESTISTMENT FORUM : Le Directeur Général de l'APIX, Abdoulaye Baldé, procéde à la signature d'un Protocole d'Accord avec World Logistics Passport.

L'APIX-S.A. prend part présentement à la 6ème édition du SHARAH INVESTISTMENT FORUM qui s'est ouvert aujourd'hui à Dubaï. Le SIF est un rendez-vous majeur du monde des affaires des Émirats Arabes Unis qui réunit des CEO de banque, de fonds d'investissement, d'agences de promotion et d'institutions gouvernementales du Middle Est. Ainsi, au cours de ce forum présidé par le Ministre de l'économie des Émirats Arabes Unis, la délégation de APIX- S.A., conduite par son Directeur Général, le Dr. Abdoulaye Baldé, a pu susciter l'intérêt de nombreux participants en quête de nouveaux marchés et de nouvelles destinations pour des investissements.

À cette occasion, le Dg de Apix S.A a présenté aux visiteurs le stand du Sénégal en mettant l'accent sur les opportunités d'investissement dans notre pays et les réformes de l'environnement des affaires. Aussi, l'occasion a été saisie par le Directeur Général de APIX pour informer ses interlocuteurs de la tenue du forum INVEST IN SENEGAL, prévu en juin à Dakar.

En marge du Sharah Investment Forum, le Directeur Général d'APIX Sa a signé ce mercredi 8 février 2023, un Protocole d'Accord avec World Logistics Passport (WLP) qui est un programme mondial de fidélisation du fret et de la logistique développé par Dubai Logistics World (DLW), une entité du gouvernement de Dubaï en partenariat avec DP. World, Emirates Group et Dubai Customs. Ledit programme vise à développer les échanges commerciaux entre pays émergents du Sud. La finalité de la signature de ce protocole est que APIX-SA va renforcer "sa visibilité sur le réseau mondial des membres du WLP programme, en mettant à leur disposition toutes les informations relatives aux opportunités d'investissement et au dispositif d'incitation aux investissements".