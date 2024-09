Drame maritime à Mbour Tefess : Le message du Jaraaf Badou Ndoye à la jeunesse

Le Jaraf Badou Ndoye a adressé un message à la jeunesse sénégalaise qui tente toujours l’aventure vers d’autres horizons par voie maritime. Accompagné du préfet et du maire de Mbour, le Jaraf appelle au sens de la responsabilité notamment chez les parents. « Il faut plus de vigilance de la part des parents. Les jeunes sont de plus en plus en quête de l’eldorado. Ceux qui font penser que sortir du pays reste la solution, oublient de vous dire les risques que vous encourez. Nous appelons ces jeunes à la retenue »lance le Jaraaf fils de Mbaye Ndoye descendant de la famille de Baïtyr Ndoye un des premiers pêcheurs de Mbour. Le dignitaire Lebou d’informer que la plupart de ces migrants qui périssent en mer sont des étrangers et d’autres sénégalais de différentes localités qui prennent départ à partir de nos côtes. « Il faut déconstruire ce message que ces gens portent et rassurer nos jeunes en leur donnant l’espoir de rester dans ce pays », conclut-il.