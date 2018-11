Drame des Maristes : Aïda Mbacké auditionnée et relâchée par la Gendarmerie

La dame qui avait brûlé vif son époux dans leur chambre conjugale à Hann Maristes, et qui a eu un enfant 24 heures après le présumé meurtre, a été auditionnée par la gendarmerie de Hann hier, vendredi 23 novembre 2018. Cependant elle n’a pas été interpellée et a pu retourner à la clinique où elle est hospitalisée depuis le drame. Les enquêteurs ne laissent rien filtrer du contenu de ses auditions. Mais ce qui est certain, de l’avis de nos interlocuteurs proches du dossier, c’est que la dame jouit de toutes ses facultés mentales. Elle ne peut pas, par ailleurs, nier les faits puisqu’elle était seule avec son défunt époux. Pour éclairer la lanterne de l’opinion, le Procureur de la République pourrait tenir un point de presse une fois l’enquête bouclée.