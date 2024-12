Drame au Stade de N'zérékoré en Guinée / La guerre des chiffres fait rage : 56, puis 300 et enfin 135 victimes selon des ONG qui accusent le CNRD

A la suite du drame national survenu , ce dimanche 1er décembre au Stade du 3 Avril de N'zérékoré, un deuil national de trois jours a été décrété en Guinée. Si dans un premier temps, le gouvernement a annoncé , ce lundi 2 décembre, 56 morts et plusieurs blessés, le Conseil Supérieur de la Diaspora Forestière (CSDF), lui, parle de 300 victimes. Ce mardi, 3 décembre 2024, le Collectif des organisations de défense des droits humains de la Guinée forestière a annoncé environ 135 victimes, principalement des enfants de moins de 18 ans, a indiqué le journaliste Facely Konaté sur sa page X (ex Twitter).



Ledit Collectif dit avoir collecté les informations à l’hôpital régional de N’zérékoré, auprès des supporters présents au stade, des chefs de quartiers (concernant les enterrements dans les cimetières), dans les mosquées et les églises, et auprès des parents des victimes.



Ainsi, cette organisation, composée notamment de l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’Homme (OGDH), Avocats sans frontières (ASF) et Mêmes droits pour tous (MDT), pointe du doigt, entre autres, le mauvais arbitrage, le souci des forces de défense et de sécurité de protéger les autorités administratives et non les citoyens en débandade, et l’usage excessif de gaz lacrymogène dans un endroit clos.



Sur ce, elle accuse le CNRD d'être l'un des responsables de ce drame survenu dimanche. D'après les organisations de défense des droits humains de la Guinée forestière, « l’Alliance des jeunes leaders de la forêt, en complicité avec le CNRD [la junte au pouvoir], qui a apporté son appui technique et financier à l’organisation de ce tournoi », est responsable de ce qui s’est passé.



Ainsi poursuit le communiqué du collectif des Organisations de défense des droits de l' homme, région de N’Zérékoré " Selon les informations recueillies à l’hôpital régional de N'Zérékoré, auprès des supporteurs présents au stade, des chefs de quartiers s’agissant des enterrements dans les cimetières dans la journée du lundi 02 décembre 2024, dans les mosquées et églises, auprès des parents de victimes et dans la presse locale on estime aujourd’hui à 135 personnes, dont majoritairement des enfants de moins de 18 ans, qui ont trouvé la mort au stade du 03 avril de N’Zérékoré.



Au cours de cet évènement, il y a eu également plusieurs blessés et plus

de 50 personnes disparues, des dégâts matériels importants.



Les causes de cette tragédie sont entre autres:



Le mécontentement des supporteurs par les jets de pierres suite à un

mauvais arbitrage ;

Le souci des forces de défense et de sécurité de protéger les

autorités administratives et non les citoyens en débandade et

l’usage excessif des gaz lacrymogène dans un endroit clos

⁃ Les voitures des autorités administratives et autres usagers qui ont

percuté des citoyens en quête de sécurité...

Les bousculades, l’escalade des murs par des supporteurs qui

cherchaient à sauver leur vie, et malheureusement les ont perdus;

La mauvaise sécurisation du stade par les forces de défense et de

sécurité et l’obstruction de la porte du stade par les véhicules des

forces de défense et de sécurité.



Le nombre élevé de supporteurs au-delà de la capacité d’accueil du stade.



A la lumière de tous ces constats, nous rendons responsable l’Alliance

des jeunes leaders de la forêt en complicité avec le CNRD, qui a apporté

son appui technique et financier à l’organisation de ce tournoi qui a

endeuillé plusieurs de nos familles et enlevé à la fleur de l’âge plusieurs de

nos enfants et petits-enfants.



Nous organisations de défense des droits de L'homme, de la région de

N’Zérékoré, demandons:



1- L’interpellation immédiate des organisateurs de ce tournoi conformément aux dispositions du code pénal.



2- Au Procureur de la République près du Tribunal de Première Instance de N’Zérékoré d’ouvrir ou de faire ouvrir et sans délai, une enquête judiciaire contre les organisateurs de ce tournoi et leurs complices, pour situer leurs responsabilités et qu’ils soient jugés conformément à la loi.



3- Aux parents des victimes de s’organiser en association des victimes

du stade du 03 avril, pour porter plainte contre les auteurs principaux et leurs complices devant les institutions judiciaires compétentes au niveau national et international.



4- Aux populations de N’Zérékoré, nous les invitons au calme et à la

retenue afin que justice soit faite et que la cohésion sociale

soit maintenue.