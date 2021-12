Drame à Rufisque : Zahra Iyane Thiam condamne fermement la violence inouïe dans les stades.

En marge de la cérémonie du goûter partagé avec les élèves de l’école élémentaire de Liberté 6 A, la candidate à la mairie de Sicap-Liberté s’est prononcée sur le drame qui a eu lieu lors du match qui opposait l'ASC Thiawlène à l'ASC Guiff.



Zahra Iyane Thiam condamne fermement ces agissements et appelle à une bonne prise en charge et un encadrement des différentes catégories de ce segment à l’échelle des territoires.



Selon elle, il faut faire une introspection à l’échelle individuelle et collective. « Nous devons comprendre que la violence n’a jamais réglé de problème et malheureusement, ce sont les plus jeunes qui en pâtissent. Ce qui s’est passé hier est extrêmement triste. Maintenant est ce que le sport qui doit être un moment de communion, de solidarité et de fair-play, doit aboutir à toute cette violence pas seulement au niveau du football, mais au niveau des autres matières sportives », déplore-t-elle.



« C’est pour cela que j’invite la population à choisir leurs exécutifs locaux à faire le bon choix », indique Zahra Iyane Thiam.