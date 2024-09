Drame à Mbour/ Diomaye promet l’enfer aux convoyeurs: « Je peux vous assurer qu’ils seront traqués et punis à la hauteur de leurs actes »

Le chavirement de la pirogue à Mbour n’est rien d’autre qu’une tragédie à en croire les propos du président de la République, Bassirou Diomaye Faye qui s’est déplacé dans la petite côte ce mercredi. Après avoir compati à la douleur des familles des victimes, le chef de l’Etat dit ne pas concevoir cette situation qui ne fait qu’empirer de jour en jour. « Je suis peiné en me rendant compte que depuis le chavirement de la pirogue, des corps n’arrêtent pas de sortir des eaux. C’est un drame qui ne dit pas son nom. Je suis attristé, peiné de voir ces familles vivre ce drame. Mais je tiens préciser, à l’endroit de ceux qui s’adonnent à ce business, nous traquerons tous les responsables et ils vont répondre de leurs actes » a prévenu le président de la République.







En outre, c’est un appel aux parents que le président de la République va lancer: « c’est vrai que dans certaines familles, la situation sociale est difficile. Mais il faut encourager les jeunes et les inviter à être plus patients. Cela ne sert à rien de leur mettre la pression. Il faut leur donner de bonne pistes de réussite. En ce qui nous concerne, en tant qu’Etat, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour permettre aux jeunes de trouver une activité afin de subvenir à leurs besoins » a rappelé le chef de l’Exécutif. Dans son adresse à la jeunesse, Bassirou Diomaye appelle à la raison, la patience et à la persévérance dans les bonnes actions. Mais tout sauf la voie maritime qui ne comporte que des risques.