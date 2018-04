Dr Cheikh Kanté, ministre en charge du suivi du PSE : " Nous allons organiser à Kaolack des concours 'appel à projets' en collaboration avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide"

Venu présider à Kaolack le méga-meeting de l'Alliance pour la promotion du développement local ( Aprodel), le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE), a annoncé le démarrage prochain à Kaolack d'un concours 'appel à projets' dont la finalité est de mettre à la disposition des jeunes et des femmes des financements adéquats. " Je reviendrai à Kaolack pour y passer une semaine comme je l'ai fait dans les autres régions du Sénégal. Et ce sera pour vulgariser les résultats du PSE dans tous les secteurs. Je vais organiser à Kaolack des concours 'appel à projets' en collaboration avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Alors les meilleurs projets seront financés au profit des femmes et des jeunes", a-t-il fait savoir.



Selon le Docteur Cheikh Kanté, " ce sont des financements appropriés à la demande sociale pour que vous puissiez valoriser les richesses qui existent à Kaolack telles le sel, l'agriculture, les mangues etc. Donc, chers membres de l'Aprodel, vous pouvez commencer à travailler avec vos groupements sur les conditions d'éligibilité pour l'accès aux financements de la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui est une solution au chômage."



Dans son discours, le Dr Kanté a invité les leaders de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar à s'unir davantage pour assurer au président de la République un second mandat au premier tour...