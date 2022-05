Doudou Diop (Cellule com Asac) indexe la Ligue Pro : « Pourquoi cette cabale contre le Ndiambour de Louga ? »

Réagissant à chaud sur la page Facebook de Gscom, juste après la rencontre émaillée de violents incidents entre l’Asac Ndiambour et le Jaraaf (21ème journée de Ligue 1), Doudou Diop, l’un des responsables de la communication du Ndiambour, a indexé la ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) dirigée par Djibril Wade.



À l’en croire, l’Asac a été clairement victime d’une flagrante injustice au cours de cette partie de football. «Tout le monde a vu que l’arbitre qui vient du CRA de Kaffrine a volontairement lésé le Ndiambour en refusant systématiquement de siffler des penalties qui étaient pourtant flagrants… Ce sont ce genre d’arbitrage qui provoque des échauffourées dans les stades. En plus, tout s’est passé sous les yeux du directeur exécutif de la Ligue Pro, Amsata Fall, qui était présent au stade », souligne-t-il.



Plus loin, il accuse ouvertement les dirigeants de la ligue Pro de favoritisme voire d’un sournois complot. « On dirait qu’ils veulent exclure les équipes régionales de la Ligue 1…Pourquoi cette cabale contre le Ndiambour de Louga ? L’arbitre a tout fait pour qu’on perde ce match… Ils veulent que le club soit condamné à la relégation cela ne passera pas ! »



Pour rappel, cette saison le Ndiambour est plus que jamais confronté à des difficultés avec un bilan peu reluisant de 05 victoires, 07 nuls et 09 défaites en L1 après 21 journées. Actuellement 12ème (22 pts) au classement général, l’Asac est suivie de près par le 13ème et premier relégable, Dakar Sacré-Cœur (21 pts) et Mbour PC lanterne rouge avec 17 points.