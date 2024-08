Double meurtre supposé à Pikine: les corps de « Aziz Dabala » et de son neveu acheminés à l’hôpital Idrissa Pouye pour les besoins de l’autopsie

C’est aux environs de 22h que les éléments de la police de Pikine ont été alertés après la découverte macabre à la cité Technopole de Pikine. Il s’agissait d’un double meurtre dans un appartement près du manège non loin du terrain Thiossane. Les deux victimes notamment Abdoul Aziz Ba et son neveu qui vivait avec lui dans le même appartement ont été retrouvés morts avec des traces de sang. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de leurs décès. Les corps ont été acheminés hier à l’hôpital Idrissa Pouye (Ex CTO) pour les besoins de l’autopsie.