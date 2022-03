Double confrontation contre l’Égypte : Après des inquiétudes quant à sa blessure, Pape Abou Cissé est finalement dans le groupe…

Le défenseur international sénégalais, Pape Abou Cissé (26 ans) est bel et bien présent au regroupement des Lions qui se déroule au Maroc (Marrakech.) Victime d’un coup durant son dernier match en club, il avait quitté la pelouse en grimaçant de douleur, à la 30ème minute…



Assez sérieusement touché au genou dimanche dernier, avec son club Olympiakos, lors d’un match de barrages du championnat Grec, sa participation à la double confrontation contre les Pharaons avait été agitée.



Apparemment, il y aurait plus de peur que de mal. En effet, le défenseur central des Lions a finalement rejoint le groupe au Maroc ce lundi en mi-journée. Visiblement assez décontracté et souriant sur les images parcourues par Dakaractu, il semblerait que sa blessure soit moins grave.



Reste à savoir si le joueur est réellement en pleine possession de ses moyens. Le staff médical devrait nous édifier dans les prochaines heures…