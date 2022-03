Double confrontation Égypte-Sénégal : Derrière Edouard Mendy, tout n’est pas forcément rassurant

Au Caire, Édouard Mendy (23) n’égalera pas le nombre de sélections de Khadim Ndiaye (28, selon L’Équipe), mais est le gardien le plus capé des 5 sur le carnet secret de Aliou Cissé. Derrière lui, sans faire de bruit, Alfred Gomis s’installe comme son plus sûr héritier.



En troisième position, Sény Timothy Dieng, le portier des Queens Park Rangers, tente de bousculer la hiérarchie. Mais, aux dernières nouvelles, c’est le troisième dans la hiérarchie des portiers en sélection, derrière le titulaire de Chelsea et sa doublure du Stade Rennais.



Le dernier rempart des QPR s’est retrouvé dans la peau d’un titulaire lors des deux premiers matches à la CAN Cameroun 2021, où il a un peu gagné en régularité, se rapprochant davantage de Gomis et s’imposant comme le numéro 2 bis des Lions.



Des blessures qui font désordre dans la cage des Lions



Il y a une semaine, l’annonce de la blessure du gardien Alfred Gomis a fait suite à celle de Sény Dieng. Du coup, ils sont tous deux forfaits pour la double confrontation contre les Pharaons, les 25 et 29 mars, comptant pour les barrages du Mondial 2022.



Un vrai casse-tête pour le sélectionneur national, Aliou Cissé, qui n’a pas cherché loin pour trouver une doublure « provisoire » à Édouard Mendy. Le sélectionneur a puisé dans le championnat local, en appelant encore Alioune Badara Faty du Casa Sports, le 4e gardien à la CAN.



Pour la défense de la cage des Lions, en l’absence de Sény et Gomis, Bingourou Kamara a été choisi comme l’autre profil idéal. Et, lors de l’annonce de sa liste, le sélectionneur s’est bien gardé d’ouvrir une brèche dans la hiérarchie des gardiens.



Mais, Aliou Cissé a aujourd’hui d’autres préoccupations pour ouvrir un nouveau débat. Il va devoir prier pour que son numéro 1 ne se blesse pas. Car, derrière lui, tout n’est pas forcément rassurant.



Le Sénégal va se présenter au Caire avec deux gardiens remplaçants inexpérimentés, du point de vue de leur vécu. Doit-on s’inquiéter de leur manque d’expérience ? En tout cas, le niveau d'exigence est encore plus élevé en barrages de la Coupe du monde Qatar 2022.