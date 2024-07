Domaine Maritime / Anse Bernard : Une proche de Viviane Wade citée, le TF objet de litige

Le passage du premier ministre Ousmane Sonko à Anse Bernard qui dénonçant l’attribution de la plage à des pontes de l’ancien régime, a probablement constitué le déclic. Déjà, le titre foncier fait l’objet de litige. Selon ConfidentielDakar, « Me Ndèye Fatou Touré représentant les intérêts de Gala Group Holding Finance, une société française dirigée par Mme Ghislaine Alajouanine, une proche de Viviane Wade, l’ancienne première dame, demande à l'Etat du Sénégal le remboursement de la somme de 296 millions » a révélé la revue d’informations quotidiennes. De plus, ajoute-t-elle, cette société avait obtenu l’attribution de 22 000 mètres carrés sur ladite plage pour un projet hôtelier de 250 chambres, mais elle perdra le bail le 29 juin 2006 après un décret du président Wade qui lui retira le papier pour cause d’utilité publique. Depuis, elle réclame les 296 millions payés pour obtenir le droit au bail mais, l’agent judiciaire de l’Etat a répondu que « le retrait avait été fait dans les règles de l’art » informe ConfidentielDakar.