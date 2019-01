Djiby Fall Coach AS Pikine : " On méritait de gagner... Notre objectif reste le maintien en L1 "

Suite à la victoire de l'As Pikine face aux insulaires de l'Us Gorée dimanche 27 janvier pour le compte de la 12e journée, le coach Pikinois Djiby Fall a poussé un ouf de soulagement après une traversée du désert de son groupe qui n'avait plus goûté à la victoire depuis cinq matches consécutifs soldé par des nuls. Le technicien pikinois a tenu à féliciter son groupe : " On méritait de gagner vu les efforts fournis par les joueurs lors des séances et aujourd'hui sur le terrain. Quant à la série de matches nuls, c'est des choses qui arrivent dans le football."



Interrogé sur le contenu du match livré par ses joueurs, coach Djiby a salué l'abnégation du collectif : " Ils ont fait un bon match, vu l'état du terrain, c'était extrêmement difficile de dominer le ballon... Toutefois par moments on a réussi à poser le jeu, gagner des duels et progresser. En terme de contenu on peut être satisfait", précisera t'il...

Pour ce qui est des ambitions de l'AS Pikine, Djiby Fall s'est voulu réaliste et pragmatique, car à l'en croire, " la place de leader ne nous intéresse pas, ce qui importe c'est qu'à chaque sortie, que l'on puisse glaner des points et assurer le maintien. Sur ce, nous travaillons pour avoir 35 points et assurer notre avenir en ligue 1."

Pour l'heure Pikine est le nouveau leader en attendant que les matches en retard soient joués...