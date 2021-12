Dj Sidath à la nouvelle génération d’animateurs : « Wayaàn bi dafa barri… Métier bi dafa yakkù »

L’initiateur de l’émission « Lamù Saff » sur la Rfm s’est prononcé sur le parcours de la nouvelle génération d’animateurs qui, selon lui, sont pour la plupart en déphasage des règles et valeurs qui caractérisent le métier.



Sidath Thioune, au micro de Dakaractu, se désole du comportement des animateurs qu’il récuse et les invite à épouser les aptitudes d’un bon animateur respecté.



Dans cette interview, DJ Sidath revient sur son parcours en tant qu’animateur et l’expérience vécue jusqu’ici.