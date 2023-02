Dixième plan d’action de l’ITCTS-And Gueusseum : grève totale de 96 heures du mardi 07 au vendredi 10 février 2023

L’intersyndicale des collectivités territoriales du Sénégal annonce l’entame de son 10ème plan d'action qui, en plus du boycott de tous les programmes de santé, des formations, supervisions et réunions de coordination, de la rétention de l'information sanitaire et sociale, est particulièrement marqué par une série de grèves corrélée à la restitution de la logistique vaccinale et des intrants du Programme élargi de vaccination (PEV). Un nouveau bras de fer imposé au gouvernement dans la logique de radicalisation en réponse à l'inertie du Gouvernement dans l'harmonisation des augmentations de salaire et l'harmonisation du paiement de l'indemnité de logement aux personnels administratifs et techniques ainsi qu'aux agents des collectivités territoriales et aussi face aux affectations démagogiques et arbitraires du Ministre de la Santé et de l'Action Sociale aux abois et aux maires employeurs défaillants, informe la méga coalition ITCTS-And Gueusseum.



Une grève totale de 96 heures est prévue pour le mardi 07, mercredi 08, jeudi 09 et vendredi 10 février 2023. Mais aussi une autre de 72 heures les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février 2023.



Dans une déclaration dont nous avons copie, ITCTS-And Gueusseum met en garde certains médecins chefs de district (MCD) et Directeurs d'EPS briseurs de grève et avertit certains supérieurs (SSP ou SR) bénéficiaires de tous les acquis qui, par une démarche opportuniste, font dans la triche et l'ingratitude en torpillant cette noble lutte de travailleurs pour l'équité et la justice dans le traitement salarial des personnels, toutes catégories socioprofessionnelles confondues.

Par ailleurs, la Méga coalition ITCTS-And Gueusseum réclame toujours les 104 millions de primes Covid 19 dûs et les 20 milliards remboursés par l’État pour la couverture maladie universelle dans les accords et s'insurge contre les manœuvres dilatoires de l'ANACMU tendant à se soustraire de ses obligations et fonctions d'acheteur de soins et de payeur de créances qui ont fini de cannibaliser toutes les structures médico sanitaires, lit-on sur la note.

Enfin la Méga coalition invite tous les camarades à davantage de vigilance, de discipline, d’engagement et de persévérance pour la satisfaction des camarades injustement discriminés par le Gouvernement pour simplement diviser les travailleurs car les ressources n'ont jamais manqué mais il s'est toujours agi d'arbitrage défavorables à certaines catégories non moins méritantes que ceux qui se servent d'abord.

D’ailleurs une marche nationale est prévue le jeudi 16 février 2023 à Kaffrine.