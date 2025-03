Divergences politiques - Messages haineux sur les réseaux sociaux : « Chacun peut penser avoir sa vérité, mais… » (Aïda Sopi Niang)

Se départant de sa casquette de politicienne et face à des acteurs issus d’entités telles que Taxawu Sénégal, Pastef et d’autres organisations, Aïda Sopi Niang a lancé un appel à la jeunesse lors de la 5e édition du « Ndogou Débat ». Alors que la jeunesse se braque face à ses obligations et que les acteurs politiques peinent à trouver des points de convergence dans les débats, l’heure est à la retenue. C’est d’ailleurs toute la pertinence du thème choisi : « Gouvernance et engagement citoyen au Sénégal : construire ensemble l'avenir à l'ère des mutations politiques et géopolitiques ! ».



Dans son intervention, l’initiatrice du « Ndogou Débat », dans ce contexte d’incompréhension persistante entre les acteurs, a posé le débat, modéré par Elimane Haby Kane, président du think tank Legs Africa.