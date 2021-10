Distribution d'électricité au Sénégal : L’ITFC signe un accord de financement Mourabaha de 100 millions d’Euros avec la SENELEC

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a accordé un financement Mourabaha d’une valeur de 100 millions d'euros à la Société Nationale Sénégalaise d’Électricité (SENELEC), entreprise responsable de la production, du transport et de la distribution d'électricité au Sénégal, informe un document transmis à notre rédaction.

Cette ligne, informe la source, est destinée à couvrir 19% des besoins de financement de la SENELEC pour l'achat de produits pétroliers raffinés et aura donc un impact direct sur la production, la transmission et la distribution d'électricité à travers le pays. L’objectif global, lit-on sur le document, étant de soutenir les efforts du gouvernement sénégalais qui vise à réduire la pénurie d'électricité et de fournir l'énergie nécessaire au développement de l'économie, tout en contribuant à la réalisation de l'ODD7 « Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable » et de l'ODD 8 « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. » Le Directeur Général de l'ITFC, M. Hani Salem Sonbol, de faire savoir que ce nouveau financement mis à la disposition de la SENELEC est comme une contribution à la fourniture d'un besoin essentiel. « Nous avons de très bonnes relations avec le Sénégal depuis notre création et nous continuerons notre soutien au pays dans sa quête de croissance économique et de développement », a-t-il dit.