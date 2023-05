Distinction : Le professeur Souleymane Mboup de l'IRESSEF primé meilleur Biologiste du Sénégal

C’est sans conteste. La revue scientifique Research a désigné le professeur Souleymane Mboup comme meilleur universitaire du Sénégal en microbiologie avec un D-index de 68. Ainsi le président fondateur de l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) a été primé.





Dans sa publication, Research précise que l’indice D moyen pour les 5 % des meilleurs chercheurs est de 68 contre une moyenne de 68 pour les chercheurs répertoriés dans le classement.





Plus de 43.737 chercheurs ont été examinés. Le seuil de l’indice D pour accepter qu’un chercheur soit examiné est fixé à 40 si la plupart de ses publications sont dans le domaine de la microbiologie. Les conditions d’acceptation pour que les universitaires soient pris en compte dans le classement des meilleurs chercheurs sont basées sur l’indice D, le rapport des contributions apportées dans le domaine donné plus les récompenses et les réalisations des scientifiques.





Le seuil de l’indice D pour considérer les meilleurs scientifiques est fixé par incrément de 10 en fonction du nombre total de scientifiques estimé pour chaque domaine d’étude tout en garantissant que les 1 % des meilleurs scientifiques sont pris en compte dans le classement.





Connu pour ses recherches sur le syndrome d’immunodéficience acquise, la virologie, l’immunologie, les virus et les maladies virales, le Professeur Souleymane Mboup a contribué, à travers l’Iressef, à la lutte contre la pandémie du Covid-19 aussi bien dans son pays que dans d’autres pays africains...