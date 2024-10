Diourbel - Le ministre Balla Moussa Fofona rappelle aux Pastefiens que « don de soi » ne rime avec « guerre pour des postes »

C’est aux côtés du « Mouvement pour le Développement Local de Diourbel (Model), dirigé par Abdou Aziz Bassène, que le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires a passé une bonne partie de la journée du « Sétal Suñu Réew » à Diourbel. Balla Moussa Fofona a salué la mobilisation des populations estimant qu’elles ont compris que le développement local corrobore la dynamique enclenchée par le Président de la République pour améliorer le cadre de vie au Sénégal. Il

demandera aux élèves de maintenir les écoles propres.

Interpellé sur les grognes enregistrées dans les rangs de Pastef - Diourbel nées des choix faits lors de la confection des listes en perspective des élections législatives, le ministre invitera les uns et les autres à se rappeler les fondements de la transformation systémique. « J’aimerai rappeler à tout le monde que notre leitmotiv est le don de soi. Les ambitions personnelles ne doivent pas prendre le dessus sur l’intérêt commun. Le plus important ce n’est pas un poste de député mais d’accompagner le Président de la République en le dotant d’une assemblée qui a une conscience de l’importance du projet. C’est comme cela que nous allons pouvoir impacter sur le projet. Heureusement, un consensus a été trouvé... »

Par rapport à la séance de prestation du projet du 07 octobre prochain, Balla Moussa Fofona affirmera que le référentiel permettra aux Sénégalais de savoir où le régime mène ce pays. « Quand on a été élu sur la base d’une d’un projet, le projet de souveraineté, on a pris le temps de faire le diagnostic. La situation de référence est bien établie. C'est le moment de dire aux Sénégalais voilà le nouveau référentiel des politiques publiques et ils comprendront que nous comptons sur les forces endogènes en présence pour transformer le Sénégal ».