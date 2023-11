Diffusion de fausses nouvelles: le journaliste Pape Sané inculpé mais recouvre la liberté

Pape Sané a été inculpé par le juge d'instruction du 1er cabinet, Omar Maham Diallo pour diffusion de fausses nouvelles et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. C’est ce qui ressort de son face à face avec le magistrat, ce 21 novembre. Par ailleurs, le journaliste et chroniqueur de Walf Tv est mis en liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire avec obligation d'émerger le dernier vendredi de chaque mois et ne pas sortir du territoire sans autorisation a indiqué Me Moussa Sarr qui l’a assisté.





Le journaliste avait été interpellé lundi 13 novembre aux alentours de 17 heures après l’émission « Kepaar gui ». Depuis quelques jours plusieurs organisations ont élevé la voix pour exiger sa libération notamment les organisations faîtières de la presse, réunies au sein de la Coordination des Associations de Presse (CAP).



L’arrestation de Pape Sané est liée à une publication sur sa page Facebook dans laquelle il rendait hommage au Général Jean-Baptiste Tine.