Le collectif pour la défense des intérêts des villages impactés de Daga Kholpa sort de son mutisme pour apporter des précisions sur les derniers développements concernant le projet Daga Kholpa. Moussa Sène, président du collectif pour la défense des intérêts des villages impactés du projet, a indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec le projet. Il a demandé au Président de la République de les écouter.



"Nous sommes très surpris de constater que le préfet de Mbour appelle les populations par une circulaire pour une conciliation sans au préalable discuter avec qui que ce soit. Monsieur le président de la République nous ne sommes pas d'accord sur le projet Daga Kholpa. Nous voulons que vous écoutiez vos populations!", tonne t-il.



Ce dernier n'a pas non plus manqué de dénoncer l'attitude de la Safru. Ils lui ont suggéré de venir à Diass plutôt que de rester à Dakar et vouloir régler des problèmes à Diass...