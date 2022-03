Diamniadio : Le nouveau terrain d’entrainement des Lions est en cours de finition (Photos)

Le Stade Maître Abdoulaye Wade tient enfin son terrain annexe aux normes internationales. Les travaux de l'enceinte, qui abritera les séances d’entraînement de l’équipe nationale du Sénégal, sont en phase de finition.

La finalisation suit son cours, si l’on en croit une proche du ministère des Sports. Les dernières retouches à apporter étaient listées et programmées pour ce chantier commencé il y a quelques mois. On a pu noter, à travers des images, que les gradins, les parkings et la pelouse sont achevés, tandis que la piste d’athlétisme avance vite, avec une première couche...