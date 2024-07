Diamal / Mbirkilane : Les agriculteurs qui s’attendaient à 300 tonnes d’engrais « disent niet » aux 100 tonnes de la commission et interpellent l’autorité...

Les agriculteurs de Diamal dans le département de Mbirkilane sont très inquiets pour cette présente campagne agricole 2024. Ces derniers qui s’attendaient à recevoir 300 tonnes d’engrais n’ont pour l’instant que 100 tonnes à la disposition de la commission de distribution. Laquelle, d’après le coordonnateur de « Aar sunu momel » dans le département de Mbirkilane, Pape Ibrahima Ndao, « a décidé de distribuer, ce vendredi, les 100 tonnes d’engrais qui sont à leur disposition. « Chaque agriculteur ne risque d’avoir que 16 kilogrammes d’engrais par personne, ce qui est impensable surtout à ce stade de début de l'hivernage », a-t-il déclaré.



Selon lui, « Mabou, Ndiognick et Touba Mbella ont reçu leur ratio d’engrais contrairement à Diamal qui s’attendait à 300 tonnes et n’a que 100 tonnes d’engrais disponible. À Keur Mbouki, les agriculteurs n’ont reçu qu'un camion. » Pape Ibrahima Ndao a tenu à alerter le préfet de Mbirikilane, le sous-préfet de Keur Mbouki et le ministre de l’agriculture sur cette situation qui risque d’impacter négativement leur attente pour cette présente campagne. « S’il n’y a pas de changement les jours à venir nous allons sortir dans les rues manifester notre indignation », a-t-il tenu à faire entendre.