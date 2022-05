Diamaguène – Cité Sabé : les résidents s'insurgent contre un accaparement foncier et interpellent l’État.

Le collectif des résidents de la Cité Sabé a organisé une conférence de presse ce samedi 28 mai 2022, pour alerter et informer d'une tentative d'accaparement du terrain de foot de la Cité.



En effet, la cité Sabé manque d'espace dédié aux loisirs. Le seul espace dont dispose la cité, qui abrite généralement les cérémonies familiales et religieuses, est aussi le seul lieu où les jeunes pratiquent leurs activités sportives. Mieux, il accueille les épreuves physiques et cours d’EPS des différents établissements scolaires de la localité. Une bénédiction donc pour ces riverains d’autant plus qu’il évite aux jeunes du quartier les risques de noyade, du banditisme, entre autres.



C’est d’ailleurs dans cette quête permanente de la paix et d’une bonne cohabitation que ces résidents sollicitent la délocalisation de la pharmacie Diamaguène, qui dans les années 1970 était une nécessité, mais aujourd’hui elle constitue pour ces derniers un danger public. D’après l’adjoint du délégué de la cité Sabé, Pape Bakary Diop, la pharmacie est implantée sur le tuyau d’adduction d’eau du lac de Guiers, qui dessert toute la région du Cap-Vert. Il y a aujourd’hui un gros risque d’explosion du tuyau semblable à l’incident survenu à Keur Momar Sarr.



Toutefois, ils lancent un appel à l’endroit de l’autorité administrative sur ce danger, et attirent l’attention du chef de l’État sur l’intention d'exploiter ce terrain public à des fins personnelles par une tierce personne qui, d’après ce collectif, ne dispose d’aucune aptitude, ni autorisation légale pour construire sur ce terrain...