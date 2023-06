Dialogue national : Les éclairages de Bes Du Niakk suite aux propos controversés de son leader

Lors de l’ouverture du dialogue national, le leader du parti Bes Du Niakk, Mansour Sy Djamil a pris la parole devant le chef de l’Etat. Mais finalement ces propos ont pris une autre tournure chez certains, notamment Ahmed Khalifa Niass. Une interprétation différente de celle qu'en a faite Mansour Sy Djamil qui disait à Macky Sall Sall « Gëëmel Dor». Bes Du Niakk est clair :



« En avançant les propos « Gëëm Dor », le Président Serigne Mansour Sy Djamil, en citant l’exemple du Prophète PSL, invite le Président de la République à appliquer sans réserve les conclusions qui découlent du dialogue après concertation avec les parties prenantes littéralement transcrit: après avoir dialogué avec tes semblables, applique sans réserve en prenant Dieu comme support).



Cet invite, précise le parti, très clair pourtant, a été sorti de son contexte par Ahmed Khalifa Niasse qui s’est peut être trompé de bonne foi. Ce qui a permis à des gens tapis dans l’ombre soucieux de manipuler l’opinion à des fins personnelles de s’arc-bouter à cette bribe arrachée de son sens et de son contexte.



Cette nouvelle pratique que dénonce Mansour Sy Djamil et ses collaborateurs dans le parti, vise à ternir l’image d’honnêtes citoyens comme le Président Serigne Mansour Sy Djamil qui a été dans tous les combats patriotiques et républicains de mai 68 à nos jours en passant par l’affaire Khalifa Sall et l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko.



Le Parti Bes Du Niakk met en garde contre toutes tentatives de ternir l’image de son leader et appelle l’ensemble des militants et des sympathisants à rester en alerte. C’est l’occasion de féliciter le président Serigne Mansour Sy Djamil, pour le discours de haute facture qu’il a prononcé devant le chef de L’Etat et toute la nation sénégalaise, dont le but essentiel est un appel insistant pour la paix dans ce pays.