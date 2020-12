Développement du tourisme : La députée Woré Sarr plaide pour l'allègement des procédures administratives.

Lors de sa prise de parole à l'hémicycle, l'honorable députée Woré Sarr a invité le ministre du tourisme et des transports aériens Alioune Sarr, à revoir la gouvernance touristique pour mieux propulser ce secteur d'activité.



"La gouvernance touristique cause beaucoup de problèmes aux acteurs du secteur. C'est pourquoi je vous invite à apporter des correctifs aux lourdeurs administratives pour mieux assurer le développement et la promotion touristiques dans le pays", a plaidé la parlementaire.



Par ailleurs, Woré Sarr a invité le ministre du tourisme à permettre certains vols d'atterrir à l'aéroport Léopold Sédar Senghor à certaines heures tardives de la nuit.



"Monsieur le ministre, je vous invite à permettre aux voyageurs d'atterrir à Léopold Senghor au-delà de 21 heures car certains sont souvent confrontés à des soucis de sécurité", a souligné Woré Sarr qui n'a pas manqué de magnifier les remarquables qualités humaines du ministre du tourisme, Alioune Sarr...