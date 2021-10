Deuxième semaine de rentrée : Plus d’élèves dans les transports à Dakar.

À Dakar ce lundi, les chauffeurs de bus Tata et Dakar Dem Dikk ont transporté beaucoup plus d’élèves que la semaine dernière.



Quelques jours après la reprise des cours, les cars « Ndiaga Ndiaye » et Cars rapides sont globalement plus remplis qu'habituellement. Davantage d'enfants y sont présents.



Dans le privé, ce début de semaine a été marqué par une forte présence d’élèves des collèges et lycées dans les transports scolaires.



Les chauffeurs, lors de leur tournée de ramassage de ce matin, ont constaté qu’ « il y avait plus d’enfants qui les attendaient en bord de route. »



Les taxis restent très peu empruntés par des élèves sortis en retard. Certains parents, véhiculés, ont préféré déposer leurs enfants pour les inscrire...