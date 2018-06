Deuxième séance d’entraînement des Lions à Kaluga : des centaines de jeunes au rendez-vous

La deuxième séance d’entraînement des Lions en Russie s'est tenue sous les yeux d’un public ravi par la disponibilité des Lions. Les habitants de Kaluga ont pu communier avec les joueurs pendant deux tours d'horloge, dans une ambiance festive. Des centaines de jeunes de cette ville, située à 200 km au sud-ouest de Moscou, ont assisté au deuxième galop de l’équipe du Sénégal.



Avec leurs drapelets sénégalais en main, ils ont regardé les coéquipiers de Sadio Mané effectuer un entraînement, à quatre jours de leur entrée en lice dans la Coupe du monde. L’équipe a ainsi pu mesurer l'enthousiasme des habitants de Kaluga, en Russie. L'ambiance était à la fête, quelques enfants de la ville n'hésitant pas à improviser une petite partie de football sur la touche.



Après l'entraînement, des dédicaces ont été effectuées dans la convivialité. Les Lions ont signé des autographes et posé pour des photos pendant un quart d’heure, pour les enfants présents à l’occasion de cette séance de préparation à la Coupe du monde (14 juin-15 juillet) ouverte au public. Située à200 km de Moscou, cette ville de 331 351 âmes accueille dans un cadre verdoyant et bucolique l’équipe nationale du Sénégal depuis lundi soir et ce pour une durée indéterminée…