Dette de 67 milliards d’Air Sénégal : 100 milliards pour sauver la compagnie aérienne

La compagnie aérienne nationale, «Air Sénégal» risque de faire faillite. Et pour cause une dette de 67 milliards laissée par son ex directeur général Ibrahima Kane le 12 juillet 2022.



C’est une révélation d’un cabinet d’audit français choisi pour auditer la gestion du successeur de Philippe Bohn à la tête de cette compagnie.



Pour sauver la compagnie qui est au bord du crash, le cabinet KPMG a proposé la somme de 100 milliards pour apurer la gigantesque dette échue.



Le cabinet dans le plan de relance de la compagnie a recommandé une rationalisation des coûts de la flotte, l’arrêt des routes structurellement déficitaires…