Détournement de deniers publics : Djim Momath Ba, ex-DG de l’APROSI inculpé et placé sous contrôle judiciaire… il consigne à la CDC un montant de 90 millions (Avocat)

L’ancien DG de l’Agence d'Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) rentre chez lui à la suite de son face à face avec le juge d’instruction financier ce jeudi. Après avoir été inculpé pour détournement de deniers publics, il a été placé sous contrôle judiciaire et, a consigné la somme de 90 millions de francs CFA à la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), renseigne son avocat Me Baboucar Cissé.







Pour rappel, l’ex-directeur général de l’APROSI, a également été auditionné par les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles ( DIC)et placé en garde à vue dans l’affaire Tabaski Ngom, l’inspectrice du Trésor, arrêtée pour détournement portant sur 700 millions F CFA à la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE).