Détention de Waly Diouf Bodian : Le SAID dénonce un acte injuste et menace de presser le pas pour sa libération

Dans un communiqué rendu public, le bureau exécutif du syndicat autonome des agents des impôts et des domaines (SAÏD) regrette l'arrestation de son camarade Waly Diouf

Bodian, Inspecteur principal des Impôts et Domaines et ancien secrétaire général du Syndicat. En effet, l’actuel Directeur Adjoint de la législation et de la coopération internationale à la Direction générale des Impôts et des Domaines, a été arrêté jeudi dernier.



Mais le SAID constatant qu'aucune charge n'a été retenue contre Wally, dénonce vigoureusement cette « arrestation arbitraire et déshonorante d'un haut fonctionnaire dont le sérieux, la rigueur et l'engagement à servir l'État ne sont plus à démontrer. » Dans ce même ordre d’idées, il exige une prise en charge médicale rapide, car estimant que la situation de santé de leur collègue est préoccupante et nécessite une consultation médicale urgente.



Le syndicat autonome des agents des impôts et domaines exige la libération sans délai du camarade dont la place n'est pas dans un commissariat de police, mais plutôt au bureau et auprès des siens pour continuer à servir l'État et la DGID.



Pour ce qui est du comportement à adopter, le syndicat tient à rassurer la base qu'il est en train de suivre la situation et n’exclut pas d'engager toute action de lutte syndicale qu'il jugera nécessaire pour la restauration des droits et libertés de Wally Bodian.