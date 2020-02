Désencombrement du rond-point 6 / Abdou Karim Fofana précise : "Les personnes impactées doivent bénéficier d'une indemnisation"

Lors de l'opération de déguerpissement du rond-point liberté 6, le ministre de l'urbanisme de l'hygiène publique et du logement a rassuré les commerçants sur les indemnisations.



"Dans le cadre de la réalisation du projet de BRT (Bus Rapide Transit), toutes les personnes impactées vont bénéficier d'une indemnisation", rassure le ministre Abdou Karim Fofana. Qui souligne que les opérations sont lancées après avoir constaté des avancées significatives sur la procédure de consignation.



Cependant, le ministre Abdou Karim Fofana précise que "lorsqu'on fait consignation, il y a une date prise pour arrêter les enregistrements. Et au-delà de cette date, s'il y a d'autres personnes qui viennent s'ajouter, l'administration ne sera pas responsable de leur situation. On ne peut pas également arrêter une opération bénéfique à toute une population parce qu'il y a deux ou trois personnes qui n'étaient pas présentes lors de la consignation".



Par ailleurs, le ministre d'annoncer que toute une batterie de mesures est mise à disposition pour assurer le suivi jusqu’à terme des opérations...